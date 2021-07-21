В Крыму коронавирус «помолодел» и маскируется под ОРВИ

Молодежь подвержена штамму "дельта" больше пожилых Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму растет заболеваемость кронавирусом среди молодежи и лиц среднего возраста. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- За месяц уровень заболеваемости в группе 18-29 увеличился в 2,5 раза, 30-49 лет - в три раза, в старше 60 лет - на уровне предыдущего периода, - отметила она.

В целом заболеваемость ОРВИ в Крыму выше эпидемического порога на 31%, а по Симферополю - на 79%, что нонсенс для этого времени года. По результатам сиквинирования доминирует индийский штамм «дельта». Одна из особенностей индийского штамма в его проявлении как ОРВИ с резским ухудшением самочувствия на 5-6 день. При появлении первых признаков заболевания необходимо вызывать врача на дом и начинать специфическое лечение.

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