Феодосия и Судак в лидерах по распространению коронавируса

Судак попал в ковидные лидеры несколько недель назад Фото: Михаил ПАТЛИС

Лидерами по заболеваемости коронавирусом за неделю стали Судак и Феодосия. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Средний темп распространения инфекции в Судаке в 2,5 раза выше средне республиканского, в Феодосии — в 1,5, - уточнила она.

Суточный показатель заболеваемости в Судаке выше средне российского в 4,5 раза, в Ялте - в 2 раза. В целом 56% регистрируемых случаев на Ялту, Алушту, Симферополь, Судак и Феодосию. С учетом плотности населения и миграционных потоков введение ограничений на разрыв общения между группами населения дает отдаленный эффект через 3-4 недели.

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