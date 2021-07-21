В Симферополе электропоезд насмерть сбил пенсионера

Причина происшествия пока неизвестна. Фото: Российские железные дороги "РЖД" / Вконтакте

В на железной дороге в Симферополе электропоезд насмерть сбил 70-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Сейчас сотрудники транспортной полиции РК изучают детали происшествия. - В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Симферополь о том, что на перегоне между станциями «Симферополь-грузовой – Симферополь» электропоездом сбит мужчина.

На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа. Правоохранители пришли к выводу, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия решения.

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