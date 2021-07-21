«Скорая» в Крыму работает с двойной нагрузкой

Бригады "скорой" не успевают на вызовы в срок Фото: Архив "КП"

Служба «скорой помощи» в Крыму работает с двойной нагрузкой. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Поступает 214 пациентов в сутки, таких высоких показателей у нас никогда не было, - подчеркнул он. - «Скорая» получает 2300 вызовов в сутки, чего тоже раньше не было. Нагрузка на бригаду увеличилась на 60% по республике, на 100% в Симферополе и Ялте. Отдельные бригады обслуживают по 20-25 вызовов в сутки, при нормативе 10.

В целом за неделю количество пациентов с коронавирусом и пневмонией в стационарах увеличилось на 10%. Для лечения этих инфекций в больницах отведено 3286 коек.

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