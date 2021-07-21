За неделю в Крыму прививку от коронавируса сделали почти 42 тысячи человек

Прививочная кампания буксует из-за ограниченных поступлений вакцины Фото: Виталий ПАРУБОВ

За неделю в Крыму прививку от коронавируса сделали 41 тысяча 192 человек, что на 10 тысяч ниже показателей предыдущего периода. Регион получил около 21 тысячи доз вакцины.

- Пока существенными темпами нарастить вакцинацию не можем из-за поступления вакцины ограниченными партиями, - пояснил на штабе по предупреждению распространения коронавируса министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Ожидаем в ближайшее время поставок.

Всего с начала прививочной кампании в Крым поступило 416 тыс 18 доз вакцины. Привились 303 тысячи 531 человек и еще 88 тысяч 974 сделали первый компонент. План вакцинации выполнен на 42%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50