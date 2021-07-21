Сенатор от Крыма Сергей Цеков: Конфронтация с Россией для Украины - политическое самоубийство

По убеждению Сергея Цекова, на смену русофобам в верхушке Украины скоро придут новые Богданы Хмельницкие. Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

После публикации 12 июля статьи президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» не угасают споры вокруг темы отношений России и Украины. В ней лидер страны обращает внимание на то, что на Украине создают из России образ непримиримого врага. Русский язык практически полностью вытеснен из официальной сферы и сферы образования, несмотря на огромное количество русских, проживающих в государстве.

- Статья президента «Об историческом единстве русских и украинцев» обращена не к украинской политической верхушке, а к украинскому народу. Отсюда - такой резонанс, ведь это прямое обращение к украинцам, как к братскому народу, - сообщил Сергей Цеков, член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти РК.

По его словам, такое обращение раздражительно действует на украинских властей и украинских националистов, которые привыкли говорить о ценностях и интересах Украины от имени украинского народа.

- Русофобия - это отказ от своих корней. Чем выгодна Украине конфронтация с Россией? Да, ничем! Это - политическое самоубийство! Русофобы, строящие свою политику и идеологию на отказе от всего русского - не более, чем временщики, - уверен Цеков.

Он напомнил, что современные народы Украины, России и Белоруссии имеют одни корни, потому их история неделима.

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