В ДТП с рейсовым автобусом в Алупке погиб человек

Машину в результате аварии сильно помяло. Фото: пресс-служба МВД по РК.

В Алупке водитель легковушки не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Один из пассажиров легкового автомобиля погиб.

ДТП произошло 21 июля около 09.50 на автодороге Ялта – Севастополь. Водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2104» ехал из Севастополя в Ялту. К сожалению, ему не удалось избежать столкновения с автобусом Merсedes, который в момент аварии находился на остановке общественного транспорта. Внутри было 47 человек, никто из них не пострадал. Но вот один из пассажиров легкового автомобиля скончался. Еще один пассажир и водитель ВАЗа доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. МВД проводит проверку по факту ДТП.

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