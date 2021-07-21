С середины октября 2020 года власти РФ начали реализовывать план по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя Фото: Архив "КП"

На решение водной проблемы в Крыму выделено еще 222 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что деньги необходимы на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Для этого потребуется дорогое спецоборудование. Часть средств уйдет на строительство новых водоводов.

По планам, эти мероприятия обеспечат Крымский полуостров не менее, чем на 10 тысяч кубометров воды в сутки. Деньги поступят из резервного фонда РФ.

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