В Евпатории инженер автосервиса обманом получил 1 миллион рублей

Преступник признал вину, расследование дела продолжается Фото: Архив "КП"

Полиция задержала в Евпатории работника СТО, который нечестным путем получил более 1 миллиона рублей. С жалобами на мошенника к стражам порядка обратились два местных жителя, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Так, 43-летний заявитель рассказал, что парень, который неоднократно чинил его машину, представился хозяином СТО и предложил вложить деньги в его перспективный бизнес. Получив 400 тысяч рублей, мошенник затих на полгода. Деньги он возвращать отказался.

Еще одной жертве злоумышленник предложил купить машину за рубежом, взяв предоплату в 720 тысяч рублей. Но и в этот раз свои обязательства не выполнил.

Нарушителем оказался 36-летний евпаториец, который признался, что полученные деньги потратил на собственные нужды. Уточняется, что мужчина ранее уже был судим. Против него возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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