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Экономика21 июля 2021 15:05

Власти РФ выделили на здравоохранение Крыма полмиллиарда рублей

Средства поступят из резервного фонда России
Елизавета КВАЧКОВА
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Регион получит полмиллиарда рублей на поддержку здравоохранения

Регион получит полмиллиарда рублей на поддержку здравоохранения

Фото: Архив "КП"

Правительство РФ выделило 542 миллиона рублей Республике Крым на оказание страховой медицинской помощи гражданам. Соответствующий документ опубликован на портале правительства РФ.

- Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования минздраву России в размере 85 миллиардов 41 миллион 487,2 тысячи рублей, – говорится в сообщении.

Средства будут переданы в бюджеты субъектов РФ, откуда их должны перевести в региональный фонд обязательного медицинского страхования. Деньги израсходуют на медпомощь гражданам, в том числе с COVID-19. Крым должен получить 542 миллиона 652 тысячи рублей, Севастополь – 275 миллионов 443 тысячи рублей.

Соглашение с Минздравом будет заключено в течение 30 дней, с последующим контролем за расходованием средств.

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