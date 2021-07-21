В Ялте полиция изъяла более 500 литров контрафактного алкоголя

Ежегодно от отравлений спиртными контрафактными напитками умирают тысячи человек. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте полицейские изъяли из незаконного оборота более полутонны контрафактной спиртосодержащей продукции, сообщили сегодня в городском управлении МВД.

Всего проверено около 100 субъектов предпринимательской деятельности в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь». Изъято более 530 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

- Задокументировано четыре факта незаконного производства, хранения и сбыта спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, а также составлено около 10 протоколов об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, – говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть задокументированных преступлений касалась производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

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