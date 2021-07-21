Где в Симферополе и Севастополе 22 июля отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно отключат электричество. Перебои произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив – садовые товарищества: «Ремонтник», «Трикотажник», «Уют», «Восход», «Лаванда», «Здоровье», «Вымпел»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Широкое: пер. Яблоневый, 6, 5-7(нечет); пер. Калиновый, 2-12(чет), 16,1-5(нечет); пер. Ракитовый, 2-4(чет), 1-3(нечет); ул. Булгакова, 2-46(чет), 54, 58, 21-31(нечет).

с 11.00 до 16.30

Инкерман: ул. Малиновского 3-7(нечет),16,32; ул. Мудрика 5,7,9,11; ул. Шевкопляса 1,4,5,6,7,7-В,8; ул. Менжинского 2,11,13

ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1,3,5; ул. Турбинная 1-54(нечет),2,4; ул. Шатурская 2-28(чет),1-11(нечет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3-13(нечет), 4-38(чет),7-А,13-А,13-Б; ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32,34,36,59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 2-18(чет),1-5(нечет); ул. Ангарская 9,9-А,9-В,11-А; ул. Ангарская - ГУП «Севастопольское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта»; ул. Яблочкова 3-13(нечет),6,8,7-А,20-30(чет),13-А,13-Б; ул. Линейная 2-18(чет),1-5(нечет)

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