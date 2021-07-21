Мошенница продала за 4 миллиона рублей арестованную недвижимость в Крыму

Оказалось, что это не первое мошенническое дело подозреваемой Фото: "КП" Архив

В полицию поступило заявление от 53-летнего жителя Санкт-Петербурга, который при покупке жилья в Крыму стал жертвой 55-летней мошенницы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленница предложила пострадавшему купить в Симферополе жилое и нежилое помещение под офис. Осмотрев недвижимость, он дал предоплату в размере 4 миллиона 600 тысяч рублей. Мужчина не подозревал, что объекты, которые он собирается приобрести, находятся под арестом у государства.

- Получив деньги, злоумышленница перестала выходить на связь. Когда правоохранители задержали ее, выяснилось, что женщина уже была судима за мошенничество и подделку документов, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. За новое преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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