Драмтеатр имени Горького в Симферополе закрывают на капремонт

Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького в Симферополе – один из старейших драматических театров России. Фото: свободная энциклопедия "Википедия"

Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького в Симферополе в ноябре закроют в связи с капитальным ремонтом, сообщила замминистра культуры РК Татьяна Манежина. Здание ждут кардинальные перемены.

- В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. И в ноябре мы закрываем здания театра имени Горького на капремонт, – сказала Манежина.

По планам, должны отремонтировать фасад и внутренние помещения, предназначенные для маломобильных граждан. Также отреставрируют скульптурную группу на крыше. Уточняется, что работы будут проводить в рамках национального проекта «Культура».

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