Погода в Крыму на 22 июля: дожди, грозы и тепло до +27

На полуострове в разгаре купальный сезон.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики, как и накануне, обещают дожди, грозы, град и сильный ветер.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха + 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Скорость северо-западного ветра 20-25 м/с. Днем столбик термометра покажет 24…26°.
В Ялте, если верить gismeteo.ru, днем воздух прогреется до + 26°. Дождь. Гроза. Северо-западный ветер разгонится до 12 м/с.
Детская здравница Евпатория, как и весь полуостров во власти ненастья: дождь, гроза, тепло до +22…27°, скорость северного ветра 6…13 м/с.
В Керчи +22…+26°. Северо-западный ветер разгонится до 13 м/с. Дождь. Гроза.
Вода в Черном море прогрелась до +25…27°.
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