Крымские аграрии собрали 824 тысячи тонн зерна

Сбор урожая планируют завершить через 10 дней Фото: Архив "КП"

Сегодня в Крыму обмолочено 59% зерновых и зернобобовых культур на площади 353 тысячи гектаров, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. В работе задействовано 40 сельхозпредприятий района.

- К настоящему моменту в Симферопольском районе убрано более 21 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, – сообщил чиновник.

Он уточнил, что полностью завершена уборка озимого ячменя на площади 10 тысяч гектаров, урожайность составила более 30 ц/га. Также завершается процесс уборки ярового ячменя.

По планам, работу должны завершить в течение 10 дней.

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