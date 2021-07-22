Сегодня некоторые улицы Симферополя остались без света

Тем, в чьих домах не будет света, придется найти себе занятие, не требующее электроэнергии
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Некоторые улицы Симферополя и Симферопольского района сегодня остались без света в связи с плановыми ремонтными работами.
Как передает «Крым 24», обесточены дома по следующим адресам: Каменский массив: СТ Ремонтник, СТ Трикотажник, СТ Уют, СТ Восход, СТ Лаванда, СТ Здоровье, СТ Вымпел.
В Симферопольском районе света не будет по таким адресам:
Село Строгоновка: улица Тюзлюк, улица Кестане, улица Кутлук, улица Куванчлы, улица Гаспры, улица Уркуста, улица Азатлык, улица Сары-су, улица Генчлик, переулок Шума, переулок Гаспра, переулок Байдар.
Село Родниковое: улица Солнечная, улица Сумская, улица Южная, переулок Аэрофлотский.
Село Николаевка: улица Зеленая, улица Ленина улица Колхозная, ООО «Юхнель».
Плановые отключения света проводятся с 08.00 до 17.00.
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