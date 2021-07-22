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Общество22 июля 2021 10:07

Сегодня некоторые улицы Симферополя остались без света

Проводят технические работы
Елизавета КВАЧКОВА
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Тем, в чьих домах не будет света, придется найти себе занятие, не требующее электроэнергии

Тем, в чьих домах не будет света, придется найти себе занятие, не требующее электроэнергии

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Некоторые улицы Симферополя и Симферопольского района сегодня остались без света в связи с плановыми ремонтными работами.

Как передает «Крым 24», обесточены дома по следующим адресам: Каменский массив: СТ Ремонтник, СТ Трикотажник, СТ Уют, СТ Восход, СТ Лаванда, СТ Здоровье, СТ Вымпел.

В Симферопольском районе света не будет по таким адресам:

Село Строгоновка: улица Тюзлюк, улица Кестане, улица Кутлук, улица Куванчлы, улица Гаспры, улица Уркуста, улица Азатлык, улица Сары-су, улица Генчлик, переулок Шума, переулок Гаспра, переулок Байдар.

Село Родниковое: улица Солнечная, улица Сумская, улица Южная, переулок Аэрофлотский.

Село Николаевка: улица Зеленая, улица Ленина улица Колхозная, ООО «Юхнель».

Плановые отключения света проводятся с 08.00 до 17.00.

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