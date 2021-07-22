Более 35 тысяч россиян от Калининграда до Владивостока получили открытки «Привет из Крыма»

В рамках проекта «Привет из Крыма» крымчане и гости полуострова отправили своим близким порядка 35 тысяч открыток

Более 35 тысяч открыток с видами и достопримечательностями Крыма отправили своим близким крымчане и гости полуострова. Их получили жители сотен российских городов, от Калининграда до Владивостока. Таков годовой итог посткроссинговой акции «Привет из Крыма».

Открытки можно найти в фирменных магазинах бренда «Крымская Роза» в ТЦ «Меганом» и «Южная галерея» в Симферополе, ТРЦ «Муссон» в Севастополе, а также крупных отелях

Она была запущена в июле прошлого года косметической компанией «Крымская Роза» и смогла объединить тысячи людей вокруг идеи любви к полуострову. Яркие открытки распространяются через сеть фирменных магазинов бренда, в лучших отелях и на крупнейших крымских фестивалях.

- Люди забирали открытки с собой на память об отдыхе в Крыму. Когда-нибудь они найдут их и улыбнутся, вспомнив как счастливо им было в Ялте, Судаке или Симеизе. Другие подписывали и отправляли их друзьям. Только представьте, как приятно найти в почтовом ящике не какую-то платёжку, а красивую открытку, согретую эмоцией, заботой и теплом приветливого Крыма! – комментирует директор по маркетингу компании «Крымская Роза» Юлия Гладун. – Мы решили продолжить акцию, чтобы как можно больше россиян могли поделиться своим теплом с близкими. Это очень просто: взять открытку, написать на ней пару добрых слов и отправить тому, кого любишь или о ком думаешь.

Крымская эфиромасличная роза - один из символов и достопримечательностей Крыма

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