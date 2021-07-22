Крым готов ставить новые рекорды по турпотоку, - Черняк

Алексей Черняк. Фото: личный архив.

В Крыму с учетом реализации федеральных программ поддержки курортов и туризма наметились предпосылки к установлению новых рекордов показателей турпотока по отношению к прошедшим десятилетиям, а также к росту поступлений в бюджет от курортно-туристической отрасли.

Об этом сообщил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, несмотря на ситуацию с погодой – обильные осадки, аномальную жару – нынешний курортный сезон в республике не легкий, не стандартный, но преуспевающий, демонстрирующий хорошие показатели, и перспективы его оценки еще впереди.

В частности, объекты размещения Большой Ялты сегодня заполнены более чем на 80%, открыты почти все пляжи, город полон отдыхающих.

Крым только приближается к пику загрузки, все самое интересное еще впереди - самая жаркая пора и в прямом, и в переносном смысле, и это касается всего полуострова, потому что заполняемость везде огромнейшая. Не только в Ялте, но и в Алуште продажи путевок прекращены две недели назад. Соответственно, начинают заполняться другие регионы полуострова.

Кроме того, на полуострове активно развивается гастрономический туризм, появляются новые объекты показа и размещения, набирает обороты сельский туризм.

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