Три улицы Симферополя будут перекрыты целый месяц

На время проведения работ три улицы в городе будут полностью перекрыты для автотранспорта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Три улицы в Симферополе до конца августа будут закрыты для автотранспорта в связи с ремонтом дорог, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 23 июля с 06.00 до 23 августа 06.00 движение будет перекрыто по улицам Декабристов (от улицы Толстого до проспекта Кирова) и Богдана Хмельницкого (от улицы Тренева до улицы Дзержинского).

Кроме того, со среды для движения закрыт участок дороги по улице Складской (от улицы Авиационной до улицы Складской, 38). Это ограничение будет действовать до 21 августа.

Власти призвали местных жителей заранее планировать свой маршрут перед походом в город.

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