На Крымском содовом заводе появилась новая упаковочная линия

Пищевую соду Крымский содовый завод начал производить еще в 2013 году. Фото: Крымская газета

На содовом заводе в Крыму запустили новую упаковочную линию. Механизм модели «Базис» позволит производить в 10 раз больше пищевой соды. Кроме того, на предприятии появятся новые рабочие места.

- Тут была линия еще советских времен. Мощность новой в десять раз выше, поэтому уже можно выйти на какие-то конкурентные объемы нашего крымского предприятия, – цитирует Крымская газета министра промышленной политики РК Александра Трянова.

Производительность старой упаковочной машины была рассчитана максимум на 100 пачек в минуту, поэтому в месяц получалось выпускать не более 100 тонн пищевой соды. Сейчас в месяц можно производить 800-1000 тонн продукта.

Уточняется, что на покупку и установку нового механизма ушло 19 миллионов 890 тысяч рублей, а 40% от этой суммы выделено из бюджета Республики Крым.

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