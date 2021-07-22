Художники арт-кластера «Таврида» украсили один из пляжей Судака

Это уже восьмая работа художников арт-кластера «Таврида» в Крыму. Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Один из городских пляжей в Судаке художники арт-кластера «Таврида» разрисовали портретами крымского дельфина, черепахи и осьминога.

Как отмечают в пресс-службе культурного объединения, роспись украшает 236 квадратных метров стены.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

- Мы выбрали образы, которые нам симпатичны: черепаха – символ мудрости, дельфин афалина – это ум и дружелюбие, а спрут на рисунке красиво меняет цвет – из зеленых оттенков в малиновые, – говорит Александр Милицин, резидент арт-кластера «Таврида», лидер команды Desarte365.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Художники расписали не только стену, но и 20 столбов, которые поддерживают второй уровень пляжа с солярием. Над картиной трудились три человека, все работы у них заняли пять дней.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Чтобы добиться ярких цветов, команда использовала флуоресцентные краски. Вся работа заключена в объемную 3D-рамку.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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