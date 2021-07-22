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Новости компаний22 июля 2021 14:55

«Око центр» в Симферополе объявляет акцию на лазерную коррекцию зрения

Операция на современном оборудовании занимает всего 20 секунд
Степан ОСТИНОВ
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Операцию проводит опытный профессор Анна Ивановна Копаенко.

Операцию проводит опытный профессор Анна Ивановна Копаенко.

Центр лазерной микрохирургии глаза «Око центр» в Симферополе объявляет акцию на эксимер-лазерную коррекцию зрения.

- Уже после 20 секунд работы сверхсовременного фемтосекундного лазера пациент начинает видеть 100%! Стоимость - от 35 тысяч рублей, - сообщает в «Око центре».

Операцию проводит опытный профессор Анна Ивановна Копаенко.

Подробности акции можно узнать по телефону: +7 (978) 715-22-02 или по адресу: Симферополь, бульвар Ленина 9.

Лицензия № ЛО-82-01-001301 от 25 декабря 2020 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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