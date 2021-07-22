Эксперты назвали цены самой дешевой и дорогой недвижимости в Крыму

Этим летом цены на недвижимость в Крыму резко подскочили Фото: Архив "КП"

Эксперты назвали самую низкую и самую высокую стоимость недвижимости на Крымском полуострове. Наиболее доступная по цене квартира в республике стоит ниже полумиллиона рублей, а самая дорогая – больше миллиарда рублей.

Как пишет ForPost, в июле на вторичном рынке недвижимости в Крыму к покупке были представлены 10,1 тысячи квартир. Самым дешевым стало однокомнатное жилье площадью 26 квадратных метров в поселке Новоселовском – 350 тысяч рублей. Самым дорогим жильем оказался пентхаус площадью 774 метра с видом на море в Ялте – 1,2 миллиарда рублей. Объект располагается на 26-м этаже элитного жилого комплекса.

Если говорить о частных домах, выставленных на продажу, то их насчитывается 11 тысяч. Цена такой недвижимости начинается со 100 тысяч рублей. За эти деньги, например, можно приобрести дом площадью 20 квадратных метров в Красноперекопске. Наиболее дорогостоящим объектом оказался дом на 1,2 тысячи квадратных метров – 1,5 миллиарда рублей. Кроме самого дома на участке располагается гостевой коттедж на четыре спальни.

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