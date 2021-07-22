В крымском селе Заветное открыли новую спортивную площадку

На церемонии открытия присутствовал депутат Госдумы РФ Константин Бахарев
В селе Заветное, что в Ленинском районе Крыма, открыли новую многофункциональную спортивную площадку. В торжественной церемонии принимал участие депутат Госдумы РФ Константин Бахарев.
На новой многофункциональной площадке есть свое мини-футбольное поле
- Для жителей Заветного это большое событие, которого они с нетерпением ждали. После того, как мы восстановили в селе централизованное водоснабжение, отсутствие условий для занятий спортом стало еще одной насущной проблемой, которую заветненцы попросили решить. Рад, что реализация проекта не затянулась по срокам, и сегодня у местных ребятишек есть возможность опробовать новую площадку. Уверен, она не будет пустовать! – отметил Бахарев.
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На новом объекте есть мини-футбольное поле, баскетбольная площадка и тренажеры. На строительные работы израсходовали больше шести миллионов рублей.
Реализация проекта состоялась в сроки
Проект реализован в рамках РАИП и Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым.
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