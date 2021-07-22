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Экономика22 июля 2021 15:54

В крымском селе Заветное открыли новую спортивную площадку

На строительные работы потратили больше 6 миллионов рублей
Елизавета КВАЧКОВА
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На церемонии открытия присутствовал депутат Госдумы РФ Константин Бахарев

На церемонии открытия присутствовал депутат Госдумы РФ Константин Бахарев

В селе Заветное, что в Ленинском районе Крыма, открыли новую многофункциональную спортивную площадку. В торжественной церемонии принимал участие депутат Госдумы РФ Константин Бахарев.

На новой многофункциональной площадке есть свое мини-футбольное поле

На новой многофункциональной площадке есть свое мини-футбольное поле

- Для жителей Заветного это большое событие, которого они с нетерпением ждали. После того, как мы восстановили в селе централизованное водоснабжение, отсутствие условий для занятий спортом стало еще одной насущной проблемой, которую заветненцы попросили решить. Рад, что реализация проекта не затянулась по срокам, и сегодня у местных ребятишек есть возможность опробовать новую площадку. Уверен, она не будет пустовать! – отметил Бахарев.

Дети, у которых энергия бьет ключом, могут теперь с пользой проводить время

Дети, у которых энергия бьет ключом, могут теперь с пользой проводить время

На новом объекте есть мини-футбольное поле, баскетбольная площадка и тренажеры. На строительные работы израсходовали больше шести миллионов рублей.

Реализация проекта состоялась в сроки

Реализация проекта состоялась в сроки

Проект реализован в рамках РАИП и Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым.

Местные подростки теперь могут вести здоровый образ жизни

Местные подростки теперь могут вести здоровый образ жизни

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