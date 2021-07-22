На тропе Голицына в Крыму ребенок потерял сознание от солнечного удара

Ребенка экстренно эвакуировали в больницу. Фото: ГУ МЧС по РК

В Крыму на тропе Голицына в поселке Новый Свет под Судаком 10-летнему ребенку стало плохо: его начало тошнить, после чего мальчик потерял сознание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Отец пострадавшего вызвал на помощь спасателей, которые оперативно прибыли на место. Мальчика обнаружили на туристической тропе горы Коба-Кая с признаками солнечного удара.

- Сотрудниками чрезвычайного ведомства была оказана доврачебная помощь, после чего на носилках ребенка транспортировали к Центральному пляжу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

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