Четверо крымчан скрывали от ФСБ друга террориста

Фигуранты дела не сообщили в полицию о том, что их знакомый стал участником ИГИЛ* Фото: Архив "КП"

Четверых крымчан осудили за утаивание информации о том, что их знакомый вступил в ряды международной террористической организации МТО «ИГИЛ»*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и городу Севастополю.

Приговоры вынесены в отношении жителей Крыма в возрасте от 31 до 35 лет. Обвиняемые не сообщили в полицию о том, что их знакомый, находясь на территории Ирака, стал участником запрещенной в РФ террористической организации. На допросе осужденные пытались утаить то, что вели с ним переписку по интернету.

Суд назначил нарушителям наказание в виде штрафов в размере 30 и 40 тысяч рублей.

* ИГИЛ – запрещенная в РФ организация

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