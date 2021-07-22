Робот с цифровым пододвигателем кормов теперь появился на агроферме под Симферополем

На предприятии содержится более 1 180 голов крупного рогатого скота. Фото: Андрей Рюмшин / Facebook

Аграрное предприятие в Симферопольском районе обзавелось цифровым пододвигателем кормов, который круглосуточно снабжает животных, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Такое устройство повысит показатели по производству животноводческой продукции.

- Роботизация предприятий даст возможность крымским аграриям акцентировать внимание на улучшении производственных процессов, – сообщил Рюмшин.

По его словам, он лично убедился в том, что механизм работает практически бесшумно, поэтому не беспокоит животных. Устройство также самостоятельно возвращается к зарядной станции, когда это необходимо.

- Такой помощник – большое подспорье для развития производства животноводческой продукции, – заключил Рюмшин.

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