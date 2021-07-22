Движение на «Тавриде» в сторону Керчи частично перекрыто из-за ДТП

Пострадавшего водителя доставили в больницу. Фото: Пресс-служба МВД по РК

Движение на автодороге Керчь – Симферополь ограничено по одной полосе в направлении Керчи из-за аварии, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Сегодня, 22 июля, в 13.30 на автодороге «Таврида» в районе поселка Зуя 26-летний водитель за рулем легковушки KIA ехал в сторону Керчи. Парень попытался обогнать находящийся впереди автотранспорт, но его машину занесло и он врезался в автомобиль BMW X-5. После столкновения оба транспортных средства въехали в металлическое ограждение.

- Пострадал 44-летнии пассажир автомобиля BMW. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте аварии работал наряд ГИБДД, – говорится в сообщении.

Детали происшествия выясняются.

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