Часть Симферополя и Севастополя 23 июля останется без света

Электричество отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Камышбурунская 3-39 (нечет);

ул. Солдатская 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет);

пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет);

Каменский массив – садовые товарищества: «Автобусник», «Бодрость», «Ягодка-Крым», «Пчелка», «Водник», «Садовод», «Скала», «Полет»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гвардейская 10;

ул. Громова 7-9(нечет);

ул. Димитрова 7-9(нечет);

ул. Буряка 10-12(чет); у

л. Гвардейская 4-6(чет),5-А, 3-5(нечет);

ул. Димитрова 3;

ул. Стахановцев 1, 3;

ул. Айвовая 38

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Булгакова 2-46(чет),54,58,21-31(нечет)

с 7.30 до 14.30

ул. Василия Жукова 102-108(чет),112;

ул. Морской Пехоты 14-г,14-20(чет);

ул. Оздоровительная 32;

ул. Выгонная 6/1

с 9.00 до 12.00

ул. Пролетарская 15-17(нечет);

ул. Маршала Блюхера 10-12(чет)

с 11.00 до 16.30

ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1,3,5; ул. Турбинная 1-54(нечет),2,4; ул. Шатурская 2-28(чет),1-11(нечет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3-13(нечет), 4-38(чет),7-А,13-А,13-Б; ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32,34,36,59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 2-18(чет),1-5(нечет); ул. Ангарская 9,9-А,9-В,11-А; ул. Ангарская - ГУП «Севастопольское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

с 7.30 до 16.30

Юхарина балка - ТСН «Лира»

п. Водоканал: ул. Фонтанная 16/1,16,18; ул. Михаила Грешилова 1,3,9; ул. Летчика Есауленко14,24,15,17; ул. Танкиста Водолазкина 24;

Дергачи: СНТ «Гавань»; ЖСТИЗ «Гранит»; пр. 1-й Альпийский 2-Б,36-А,2-В,2-А,2-32(чет),1-37(нечет); ул. Альпийская 5-35(нечет); пер. 2-ой Альпийский 4-28(чет),32,36,38; ул. Кроссовая 2,8,14,16 ТСН «Дружба»; ул. 1-я Беговая 5,15,15-А

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