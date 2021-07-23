Реконструкция караимской кенассы в Симферополе находится на завершающем этапе

Симферопольская кенасса – культовое сооружение караимов в Симферополе, памятник архитектуры конца XIX века. Фото: свободная энциклопедия «Википедия»

Реконструкция караимской кенассы в Симферополе подходит к концу. Работы планируют завершить в ноябре текущего года, сообщил председатель симферопольской караимской религиозной общины Александр Топорков.

По его словам, сейчас рабочие перешли к третьему этапу – финишному. Это отделка и благоустройство территории.

- Подрядчик ООО «Научный реставрационный центр» ведет эти работы, все идет по графику, – сообщил Топорков.

Еще несколько месяцев рабочим потребуется на то, чтобы обустроить музей и внутреннее убранство культовой части строения. Торжественная презентация обновленного здания запланирована на май следующего года. Возможно, что открытие совместят с традиционными праздниками караимского народа.

- Мы также ждем, что на открытии будет глава республики. Мы очень благодарны ему, так как он лично нас поддержал, принял ответственное решение, и власти финансово помогают воссоздать одно из старейших культовых зданий города, – добавил Топорков.

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