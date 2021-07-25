На мысе Фиолент погиб мужчина, нырнувший со скалы

Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины Фото: Архив "КП"

На мысе Фиолент, что под Севастополем, разбился мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, трагедия произошла днем 24 июля.

На пляже «Яшмовый» отдыхающий решил нырнуть со скалы Святого Явления в море, но после прыжка не выплыл на поверхность. На место прибыли спасатели, которые обнаружили тело человека и вытащили его из воды. Сначала мужчине оказали комплекс реанимационных действий, но они не принесли никакого результата.

- Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины, - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, с начала года в Севастополе было зарегистрировано семь подобных происшествий, два из них с летальным исходом. Одиннадцать человек удалось спасти.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50