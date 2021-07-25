На следующей неделе Поклонская проведет последний прием граждан в Симферополе

Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия» Фото: "КП" Архив

27 июля депутат Госдумы Наталья Поклонская проведет последний в прежней должности прием граждан в Симферополе. Об этом она сообщила у себя на странице в социальных сетях.

- С крымчанами увижусь во вторник, 27 июля, в 11:00 в приёмной партии «Единая Россия» в Симферополе. И на этом мои приёмы в качестве депутата закончатся, - сказала она.

Напомним, не так давно депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия». Такое решение она приняла в связи с переходом на новую работу.

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