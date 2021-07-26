Активисты хотят установить памятник команданте Эрнесто Че Геваре в Крыму

Эрнесто Че Гевара. Фото: КИА

Активисты Крымской организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) возложили цветы к монументу Фиделю Кастро, который находится в селе Оленевке Черноморского района. Акция приурочена ко дню начала Кубинской революции – штурму казарм Монкада 26 июля 1953 года.

- В этот день мы вместе с народом Кубы отмечаем знаменательную дату – начало Кубинской революции. Мы солидарны с кубинцами, которые поддерживают курс Правительства Кубы по защите достижений Кубинской революции, преодолению экономических трудностей и негативных последствий антикубинских санкций и пандемии Covid-19, – цитирует КИА руководителя Крымской региональной организации РОДК, вице-премьера крымского правительства – министра финансов Республики Крым Ирину Кивико.

Она также добавила, что активисты организации хотят установить памятник команданте Эрнесто Че Геваре на территории фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым» в честь дружбы между Россией и Кубой.

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