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Происшествия26 июля 2021 12:55

МЧС: В Крыму два человека получили травмы при катании на лошадях

Спасатели их эвакуировали, сейчас они находятся в больнице
Елизавета КВАЧКОВА
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Обоих пострадавших эвакуировали. Фото: ГУ МЧС п РК

Обоих пострадавших эвакуировали. Фото: ГУ МЧС п РК

В Крыму два человека пострадали из-за падения с лошади во время прогулки верхом по местным предгорьям, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Происшествие случилось 25 июля вечером в районе автодороги Судак-Алушта: мужчина и женщина упали с лошади и оказались на склоне с сыпучим грунтом. Без посторонней помощи им выбраться не удалось.

- Пострадавшие с серьезными травмами были обнаружены в овраге для водотвода. Они рассказали, что катались на лошади по пересеченной местности, внезапно упали с нее и получили телесные повреждения, – говорится в сообщении.

Им наложили воротники Шанца, зафиксировали конечности, эвакуировали и передали медикам.

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