Полиция в Саках задержала 20-летнего кредитора за мошенничество

Нарушителю грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

Правоохранительные органы задержали 20-летнего работника микрокредитной организации в Саках за оформление фиктивных кредитов на сумму 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму. Парень оформлял договоры на подставных лиц, подделывая их подписи.

- Граждане, чьи данные фигурируют в поддельных договорах, никогда ранее не сотрудничали с данной организацией, – говорится в сообщении.

Нарушитель признал свою вину. Он рассказал, что полученные обманом деньги тратил на личные нужды. Парню грозит штраф либо два года тюрьмы.

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