«Система-112» работает в Симферополе пока в тестовом режиме

«Система-112» будет работать в Симферополе в тестовом режиме до 30 августа Фото: Архив "КП"

Единый канал вызова экстренных служб «Система-112» уже установлен в ЕДДС Симферополя, однако пока работает в тестовом режиме, сообщил заместитель начальника управления административных органов горадминистрации Максим Степанченко. По его словам, полноценно система начнет работать к 30 августа этого года.

- Данная система предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, – сообщил Максим Степанченко.

Система работает для приема, обработки и анализа информации о ЧП, после чего передает данные в дежурно-диспетчерские службы.

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