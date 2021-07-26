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Экономика26 июля 2021 16:55

Вдоль «Тавриды» в Крыму будут открыты ярмарочные площадки

Предприятия смогут продавать товар прямо с полей
Елизавета КВАЧКОВА
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В этом году ярмарка начнется в Крыму на месяц раньше

В этом году ярмарка начнется в Крыму на месяц раньше

Фото: Архив "КП"

Сельхозпредприятия в Крыму приступили к сбору урожая, цена на овощи и фрукты постепенно снижается, сообщил журналистам вице-премьер РК – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

По его словам, стоимость и дальше будет падать за счет масштабных ярмарок, которые в Крыму начнутся на месяц раньше.

- На них свою продукцию представят более 120 предприятий всех форм собственности. Общий объем для реализации на ярмарках составит около 150 тонн. Кроме того, отдельные площадки для продажи «с полей» будут открыты вдоль трассы «Таврида», – заявил Рюмшин.

Он также добавил, что на всех районах дороги должна быть обеспечена доступность такой продажи фруктов и овощей.

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