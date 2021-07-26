Власти Симферополя разработали концепцию развития Каменки

В процессе развития Каменского массива смогут принять участие его жители. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Концепция градостроительного развития Каменского массива будет доработана с учетом предложений граждан. После этого для жителей района организуют голосование в интернете, сообщил заместитель главы администрации Симферополя Алексей Захаров.

У желающих выразить свое мнение будет на это три месяца. Пожелания и замечания можно будет отправить на почту, которую укажут на сайте.

- Если большинство жителей Каменского массива поддержат данную концепцию, то материалы будут переданы в департамент архитектуры и градостроительства администрации Симферополя для внесения в положения генерального плана, – уточнил Захаров.

По словам главы администрации Симферополя Валентина Демидова, развитие жилых массивов города, находящихся в отдалении, – одна из приоритетных задач у местных властей.

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