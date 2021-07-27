Где в Симферополе и Севастополе 27 июля отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов прекратится подача электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. ул. Камышбурунская 3-39 (нечет)

ул. Солдатская 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет)

пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Ремонтник», «Трикотажник», «Уют»,

«Восход», «Лаванда», «Здоровье», «Вымпел»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Булгакова 2-46(чет),54,58,21-31(нечет)

ул. Героев Севастополя 19-21(нечет);

ул. Матвея Воронина 84;

ул. Розы Люксембург 84;

ул. Комсомольская 58-80(чет),51-73(нечет);

ул. Дзержинского 52,55-63(нечет);

ул. Перекопская 4-8(чет);

ул. Коли Пищенко 2-16(чет);

ул. Багрия 62-66(чет),57-67(нечет);

ул. Бирюлева 47-49(нечет);

ул. Тарутинская 34-36(чет); ул. Коли Пищенко 21-27(нечет);

ул. Дубинина 6-8(чет);

пер. Перекомский 23;

ул. Ревякина 22-А,24,5-А,5-15(нечет);

ул. Подольцева 21-45(нечет);

ул. Брестская 20;

ул. Будищева 9, 32-54(чет),57;

ул. Брестская 10-14(чет),18;

ул. Паршина 5-23(нечет);

ул. Цибулько 8-10(чет);

ул. Истомина 51;

ул. Репина 8-10(чет);

ул. Водоканальная с. Озерное; КСП «Красный октябрь» с. Орлиное

с 8.00 до 16.00

с. Терновка: ул. Куйбышевская,2-26(чет),1-29(нечет); ул. Подгорная,2-4(чет),1-3(нечет); ул. Солнечная,14,18,2-10(чет),5-А,11-Б,9.

с 7.30 до 16.30

с. Терновка: ул. Родниковая 6,8,14,1-11(нечет); ул. Зеленая 2-18(чет),1-13(нечет); пер. Конторский 2,4,3-а,1-5(нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет),7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет),1-17(нечет); ул. Горная 1-37 (нечет),2-8(чет),12-18(чет),24-40(чет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет),1-11(нечет),16,17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Королева 1,3,9,10,11; ул. Молодежная 1-29(нечет),2-38(чет),37,39; ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет),1-7(нечет),15-71(нечет); ул. Гагарина 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет),1-19(нечет),23; ул. Советская 2-22(чет),1-17(нечет)

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