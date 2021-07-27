Пострадавших от потопа бизнесменов освободили от арендной платы

Бизнесмены могут не платить за использование пострадавшей недвижимости, которая находится в собственности РК Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма Сергей Аксенов освободил от арендной платы организации и индивидуальных предпринимателей за использование пострадавшего во время ЧС имущества, находящегося в собственности муниципалитета или республики. Об этом сообщается в указе главы РК.

- Освободить от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2021 году за использование имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, по договорам аренды имущества, заключенным до принятия указа главы Республики Крым от 17 июня 2021 года № 142-У «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым», арендаторов, которые являются организациями, индивидуальными предпринимателями, независимо от вида осуществляемой ими деятельности по ОКВЭД 2», – говорится в документе.

Уточняется, что от платы за аренду освобождаются пользователи недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения). Пользователи жилых помещений могут получить такую возможность, если предоставят документ, подтверждающий причинение ущерба в результате ЧС. Такую бумагу выдает орган местного самоуправления того муниципального образования Крыма, в котором располагается имущество.

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