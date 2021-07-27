На территории Крымского Федерального университета хотят возвести храм

Здание будет небольшим, но комфортным для проведения регулярных богослужений. Фото: пресс-служба КФУ

На территории инновационной сельскохозяйственной долины «Агрополис» (село Маленькое Симферопольского района) Крымского Федерального университета хотят возвести новый храм.

Как пишет КИА, площадь здания составит 12 м², единовременно внутри смогут находиться от 7 до 10 человек. Несмотря на то, что сооружение будет иметь скромные размеры, богослужения в нем будут проводить регулярно.

- Наш храм станет данью уважения русским православным традициям и еще одним шагом к взаимодополнению науки и религии. Также эта церковь будет первой в селе Маленькое, что позволит местным жителям посещать богослужения в шаговой доступности, – цитирует СМИ проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева.

Уже готовы эскизы будущего религиозного здания, которые подготовила инициативная группа учащихся Академии строительства и архитектуры КФУ.

- При разработке эскизов мы отталкивались от особенностей местности, на которой будет построен храм. Так как вокруг много растений, а поблизости расположено только общежитие, мы стремились визуализировать эстетичную, но неброскую концепцию, – приводит издание слова студентки Академии строительства и архитектуры КФУ Виктории Шкоды.

К разработке подробного проекта храма приступят в конце августа, после чего будет утверждена смета и начнется сбор пожертвований на строительство.

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