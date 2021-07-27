МЧС: В Крыму турист сорвался с плато горы Чатыр-Даг

Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Днем 26 июля крымским спасателям поступила информация о том, что на западном склоне нижнего плато горы Чатыр-Даг упал турист. Он получил травму позвоночника, поэтому самостоятельно выбраться не смог.

На место происшествия отправился аварийно-спасательный отряд, в составе которого было 5 человек. Пострадавшему оказали первую медпомощь.

- По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства провели иммобилизацию шейного отдела позвоночника, – говорится в сообщении.

Туриста эвакуировали в село Мраморное, где передали медикам.

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