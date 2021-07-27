Возле съезда с трассы Ялта-Симферополь к Никитскому ботаническому саду установили светофор

Теперь на дороге присутствует удобная и безопасная транспортная развязка. Фото: пресс-служба Ялтинского горсовета

В Крыму установили новый светофор около съезда с трассы Ялта-Симферополь к Никитскому ботаническому саду, сообщил заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов. Кроме того, на месте сделали дорожную разметку.

- Теперь для общественного транспорта, а также автомобилей жителей поселка и гостей Никитского сада в этом «проходном» месте обеспечена удобная и безопасная дорожная развязка, – сообщил Давыдов.

Он уточнил, что решение внести изменения принято после долгой работы комиссии безопасности дорожного движения в Ялте. Чиновник отметил, что в состав комиссии входят представители администрации города, общественного совета, сотрудники ГИБДД и местные депутаты.

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