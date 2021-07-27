Крымские археологи будут участвовать в восстановлении сирийской Пальмиры

12 ноября прошлого года был подписан меморандум о восстановлении Триумфальной арки в древней Пальмире. Фото: nagornyakkirill / Инстаграм

Крымские археологи будут участвовать в восстановлении Триумфальной арки в Сирии. Работами будут заниматься ученые, которые работали над реставрацией древней пальмиры.

Памятник культурного наследия, который включен в список ЮНЕСКО, ученые планируют восстановить за три года. После освобождения Пальмиры ассоциация предприятий каменной отрасли России «Центр камня» к Правительству с инициативой восстановить в Сирии древние архитектурные памятники, в том числе, музейный комплекс в Пальмире. И уже 12 ноября прошлого года был подписан меморандум о восстановлении Триумфальной арки в древней Пальмире.

На мероприятии, которое прошло в Доме предпринимателей, приняли участие заместитель министра внутренней политики, информации и связи Кирилл Нагорняк, заместитель министра культуры Республики Крым - начальник департамента государственной охраны культурного наследия Андрей Ростенко, президент ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр Камня» Дмитрий Медянцев, сотрудники «Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев и Ирина Шкребняк, заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия РК Александр Жаворонков, главный советник-эксперт отдела официальных мероприятий Постоянного Представительства Республики Крым при Президенте РФ Светлана Колодяжная-Шереметьeва.

- Я горжусь, что крымские археологи показали высокий уровень профессионализма, и им доверили восстановление античной Пальмиры. Для Крыма - это громадный шаг в формировании имиджа республики. Будем надеяться, что все пройдет успешно, - сказал Кирилл Нагорняк.

СПРАВКА «КП»:

Триумфальная арка Пальмиры – это очень известный объект культурного наследия мирового значения. Памятник давно известен тем, что в 1930 году его восстанавливали французские археологи и архитекторы. А после разрушения памятника в 2015 году боевиками запрещенной в РФ организации ИГ опять потребовались археологические методы для разбора руин.

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