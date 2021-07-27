В пострадавшей от потопа Керчи за несколько дней убрали больше сотни свалок

Ликвидировать свалки в Керчи обещают к середине недели. Фото: Архив КП

В Керчи за несколько дней ликвидировали 106 свалок. Как сообщили в администрации города, к работе привлекли местный МУП «ЖилсервисКерчь». Коммунальники задействовали 24 единицы техники - накопившийся за месяц мусор вывозили с помощью мусоровозов, погрузчиков, мультилифтов и самосвалов.

Работу по уборке мусора курирует глава Совмина Юрий Гоцанюк. Полностью убрать мусор с улиц планируют уже в среду.

Проблемы с вывозом мусора в Керчи начались около двух месяцев назад. Ситуация усугубилась после потопа, когда люди стали выносить на улицу испорченную наводнением мебель, напольные покрытия и строительный мусор. Вдоль жилых домов начали расти горы мусора, при этом вывоз отходов практические не осуществлялся. Между тем к крупногабаритным отходам добавился и бытовой мусор, который перестали вывозить из контейнеров.

С 1 января этого года вывозом мусора в Керчи занимается подрядчик регионального оператора «Крымэкоресурсы» - компания «УМЭС». Ее работа вызвала многочисленные нарекания горожан. По мнению подрядчика, их мусоровозы обязаны вывозить мусор только со специальных контейнерных площадок, а то, что скапливается рядом, обязаны убирать дворники «ЖилсервисКерчь». Коммунальная служба выполнять эту работу также не спешила. При этом и «УМЭС» перестал соблюдать графики и вовремя вывозить мусор из контейнеров.

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