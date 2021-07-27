Туристы встретили семейство диких лисиц недалеко от Судака

Дикие животные могут быть небезопасны, поэтому с ними лучше не вступать в контакт. Фото: скриншот из видео

На пляже в Крыму поселилось семейство диких лисиц. Туристы удивились встрече с рыжими четвероногими, но успели снять их на камеру.

Как пишет ForPost, животных увидели несколько отдыхающих из Липецка на каменном хаосе недалеко от дикого пляжа поселка Новый Свет вблизи Судака. На кадрах видно, что это лиса с детенышем, которые не без опаски лакомятся угощением туристов. Тем не менее, не стоит забывать, что отсутствие страха перед людьми может говорить о наличии бешенства у четвероногого.

- Заметив такое животное, ни в коем случае нельзя вступать с ним в контакт, – цитирует СМИ доцента кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Александра Стрюкова.

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