В Симферополе проведут инвентаризацию спортивных площадок

Наличие спортивных площадок в общественных местах города способствует развитию физической и спортивной культуры Фото: Архив "КП"

Администрация Симферополя проведет инвентаризацию спортивных площадок, сообщил глава города Валентин Демидов.

С 2014 по 2020 год в Симферополе появились 103 объекта спортивного назначения. Однако в городе не хватает еще 84 объекта, если следовать показателям, предусмотренным в региональном проекте Министерства спорта РК «Спорт – норма жизни».

- Конечно, нужны новые объекты, но с уже имеющимися надо разбираться четко. Поручаю ответственным органам провести полную инвентаризацию, помимо работ по постановке объектов на баланс для их последующего обслуживания, а для новых объектов необходимо активизировать участие в республиканских и федеральных программах. Поручаю профильным ведомствам провести соответствующую работу, – сообщил Демидов.

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