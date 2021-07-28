В Симферополе медики подделывали сертификаты о вакцинации против ковида

За неправомерные действия медики могут отправиться в тюрьму Фото: Архив "КП"

В Симферополе полиция уличила группу медиков в подделке сертификатов о вакцинации против ковида. Должностные лица с марта по апрель 2021 года успели изготовить поддельный документ для пяти граждан.

- Лица, которые получали подложный документ, фактически привиты не были, тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием, – цитирует «Крым 24» пресс-службу МВД по РК.

Уточняется, что поддельные бумаги свидетельствовали о якобы сделанной прививке вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Возбуждено уголовное. Должностным лицам медучреждения грозит тюрьма сроком до 2 лет.

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