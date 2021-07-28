В Крыму открылась первая современная лаборатория исследований сердца

Теперь крымским медикам будет легче выявлять и лечить болезни сердца Фото: Архив "КП"

В кардиологическом отделении филиала Федерального научно-клинического центра медико-биологического агентства (ФНКЦ ФМБА) России в Ялте открылась первая в истории Крымского полуострова лаборатория, позволяющая проводить электрофизиологическое исследование сердца.

Как сообщили во вторник в пресс-службе ФМБА, электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ) представляет собой малоинвазивный метод исследования, с помощью которого можно максимально точно диагностировать нарушения сердечного ритма и определить их особенности.

- Открытие ЭФИ-лаборатории в кардиологическом отделении Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму позволит ускорить и улучшить диагностику жителей республики, которым необходима кардиологическая медицинская помощь, в том числе при жизнеугрожающих заболеваниях, – цитирует пресс-служба завотделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики нарушений ритма сердца Федерального научно-клинического центра ФМБА России Сергея Королева.

С помощью датчиков можно оценить работу проводящей системы сердца, выявить проблемные участки с патологией. Располагая такими данными врачу легче будет определить оптимальный способ лечения. В дальнейшем в ЭФИ-лаборатории появится спецоборудование, после чего она будет соответствовать стандартам федеральных центров.

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